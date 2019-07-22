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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,88 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

22.07.2019 14:17 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,88 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015372 1,90
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015314 1,88
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033165 1,77
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016466 1,70
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015258 1,60
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,015522 1,54
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014876 1,54
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016201 1,51
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015572 1,45
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015739 1,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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