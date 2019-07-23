En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,017981 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013241 0,85 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012134 0,77 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067090 0,71 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016384 0,70 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060854 0,67 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020141 0,66 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046766 0,64 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064689 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012064 0,63

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)