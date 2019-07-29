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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,36 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

29.07.2019 14:05 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,36 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016742 1,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016139 1,39
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033692 1,36
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016457 1,35
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011420 1,35
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023100 1,34
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015616 1,34
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015577 1,28
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014949 1,25
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015099 1,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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