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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,92 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF" oldu.

30.07.2019 14:18 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,92 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015736 1,02
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015763 0,94
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015276 0,92
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015636 0,88
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033986 0,87
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015230 0,87
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,053204 0,83
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,015850 0,83
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015398 0,83
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016104 0,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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