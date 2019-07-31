En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015696 1,02 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018827 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012242 0,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016450 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020099 0,36 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012886 0,33 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016612 0,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016494 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037113 0,26 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,018195 0,26

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,58 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)