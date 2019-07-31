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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,58 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" oldu.

31.07.2019 14:02 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,58 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015696 1,02
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018827 0,58
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012242 0,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016450 0,36
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020099 0,36
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012886 0,33
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016612 0,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016494 0,27
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037113 0,26
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,018195 0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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