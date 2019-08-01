En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029711 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011471 0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013420 0,29 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,033289 0,19 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033948 0,19 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016020 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012176 0,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016519 0,15 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015915 0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,025822 0,13

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)