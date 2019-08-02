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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,94 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,81 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" oldu.

02.08.2019 14:37 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,94 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,81 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019987 0,94
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053563 0,81
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040390 0,64
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036064 0,44
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066502 0,43
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046490 0,43
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013247 0,42
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051248 0,42
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032428 0,42
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032742 0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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