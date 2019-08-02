En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019987 0,94 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053563 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040390 0,64 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036064 0,44 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066502 0,43 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046490 0,43 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013247 0,42 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051248 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032428 0,42 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032742 0,39

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,94 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,81 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)