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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,03 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 2,00 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

05.08.2019 14:34 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,03 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 2,00 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026528 2,03
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027154 2,03
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017071 2,00
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016815 2,00
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028769 1,99
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027875 1,99
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027879 1,99
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026804 1,98
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027610 1,98
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029767 1,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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