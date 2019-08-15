Haberler» Ekonomi» Haber

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

15.08.2019 14:41 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,016048 0,79
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012326 0,78
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016080 0,76
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037751 0,71
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015845 0,71
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016179 0,70
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,015255 0,67
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015394 0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015435 0,65
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104111 0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:37   Mayıs ayında işsizlik rekor kırdı
16:37   Erzurum Ticaret Borsası
16:31   Altının kilogramı 271 bin 500 liraya yükseldi
16:30   Antalya'dan Polonya'ya avokado ihracatı
16:27   Alanya'dan Polonya'ya ilk kez avokado ihracatı başladı
16:26   Alanya'da avokado ihracatı başladı
16:12   Memurların zam pazarlığında üçüncü toplantı