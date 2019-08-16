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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,61 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,60 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

16.08.2019 14:17 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,61 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,60 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017714 2,61
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029364 2,60
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030306 2,60
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028217 2,60
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029362 2,59
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031339 2,59
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017980 2,58
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029072 2,57
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028395 2,56
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028614 2,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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