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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,61 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

20.08.2019 13:56 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,61 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104980 1,69
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058040 1,61
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071447 1,58
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072815 1,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035030 1,18
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092887 1,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060228 1,04
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091955 1,04
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062062 1,01
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032736 1,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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