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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,65 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,53 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

23.08.2019 14:16 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,65 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,53 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020630 0,65
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037053 0,53
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031053 0,51
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036501 0,50
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054948 0,50
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052648 0,48
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027254 0,48
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074408 0,47
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065249 0,47
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036151 0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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