En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012502 1,49 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033306 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015283 1,21 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015244 1,16 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016361 1,16 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032189 1,14 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015297 1,06 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014889 0,98 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014923 0,93 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015779 0,93

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)