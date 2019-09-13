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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,03 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

13.09.2019 14:28En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,03 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0159841,13
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0160081,10
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0159191,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0161770,97
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0360140,96
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0345660,93
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0154900,93
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0170730,91
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0621250,91
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0585290,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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