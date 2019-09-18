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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,23 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

18.09.2019 14:46En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,23 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0637730,23
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0415030,22
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0507770,22
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0944610,21
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0617560,21
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0681490,21
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0479260,21
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0829910,21
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0660380,21
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0207040,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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