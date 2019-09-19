Haberler » Ekonomi » Haber

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,92 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

19.09.2019 15:02En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,92 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0173420,96
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0351910,92
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0162270,84
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0157650,83
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0161550,82
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0166100,80
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0163500,76
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0162370,76
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0163680,75
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0165010,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:18 Girişimci projeleri TEKNOFEST'te yarışıyor
16:16 İtalyan Ticaret Odası Derneği, Kocaeli'de temsilcilik açtı
16:08 Boe faizleri sabit tutarken brexit sürecine ilişkin uyardı
16:08 Oecd küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürdü
15:58 Türkiye, Fransız konfeksiyon pazarına damga vurdu
15:56 Kafkas Kestane Şekeri'nde konkordato süreci kaldırıldı, şirket yoluna devam ediyor
15:51 Adanalı tekstilciler modanın başkenti Paris'te