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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,63 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,62 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,54 ile "Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

20.09.2019 13:50En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,63 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,62 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,54 ile "Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123500,63
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0619510,62
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0273300,54
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0638760,54
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0946260,53
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0956530,53
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0756870,52
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,0959280,52
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0745330,52
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0479850,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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