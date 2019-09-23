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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

23.09.2019 14:02En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0318360,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0421850,77
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0130040,64
NN Hay. Em. Stand. EYF0,0439190,57
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0177950,50
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0189860,49
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0162230,44
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0352840,44
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0637300,43
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0162410,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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