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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,95 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,92 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

26.09.2019 14:54En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,95 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,92 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0430961,04
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0214110,95
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0797970,92
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1071660,89
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0596510,86
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0547410,85
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0262110,81
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0275080,77
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1075960,77
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0569010,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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