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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,45 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,34 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

27.09.2019 14:18En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,45 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,34 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0167371,46
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0362921,45
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0167251,34
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0178941,33
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0165981,26
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0169531,22
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0161211,18
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0170481,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0161921,12
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0167591,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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