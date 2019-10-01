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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

01.10.2019 15:06En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0134281,22
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0115311,06
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0173200,96
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0246880,93
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0306960,84
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0367260,82
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0164450,76
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0181340,74
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0169550,69
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0163270,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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