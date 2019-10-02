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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

02.10.2019 16:42En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0124330,93
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0746610,76
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1093630,67
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0604550,66
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0206270,53
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0333590,51
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0755640,50
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0687050,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0100700,42
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0484910,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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