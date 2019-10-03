En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028489 2,40 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017725 2,38 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029411 2,36 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009900 2,34 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031414 2,32 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030373 2,31 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029421 2,31 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018019 2,30 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029135 2,29 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028015 2,22

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 2,38 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 2,36 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)