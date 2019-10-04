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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,80 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,68 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

04.10.2019 14:16En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,80 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,68 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0285160,80
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0270490,68
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0308770,68
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0281940,64
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0288800,63
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0099620,63
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0295930,62
NN Hay. Em. Altın EYF0,0178330,61
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0298370,57
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0169390,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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