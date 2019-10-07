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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,08 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

07.10.2019 14:02En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,08 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1089131,09
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0602181,08
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0743721,02
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0267300,97
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1149820,95
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0934040,83
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1084190,83
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1227520,83
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0573370,83
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0690170,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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