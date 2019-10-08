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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,13 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,09 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

08.10.2019 14:51En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,13 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,09 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0208891,28
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0365761,13
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0639361,09
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0493020,98
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0676600,98
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0973660,96
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0856180,95
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0102370,94
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,0986180,93
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0337370,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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