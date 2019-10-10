Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,38 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

10.10.2019 14:28En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,38 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0316291,38
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0289640,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0102390,76
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0296700,76
NN Hay. Em. Altın EYF0,0183300,75
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0304400,75
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0314210,74
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0294470,74
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0370470,74
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0324870,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:34 "Teminat mektubunun güvenini çekin dolaşımıyla birleştirdik"
15:32 Gaziantep ve Kilis'in iş dünyası temsilcilerinden "Barış Pınarı" deklarasyonu
15:22 Zeka Gücü uygulaması, mobil eğitim aplikasyonları arasında tüm dünyaya örnek gösterildi
15:18 Afyonkarahisar Ticaret Borsası
15:14 Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
15:14 M3 para arzı azaldı
15:12 Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
10.10.2019 15:37:47