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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,01 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,93 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

11.10.2019 14:16En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,01 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,93 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0319491,01
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0319270,95
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0279890,93
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0373660,86
NN Hay. Em. Altın EYF0,0184770,80
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0306460,80
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0103180,77
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0295100,76
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0296660,74
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0307980,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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