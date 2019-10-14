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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,51 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,16 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

14.10.2019 14:36En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,51 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,16 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0379301,51
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0339881,16
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0112370,98
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0422060,96
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0322310,88
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0162850,85
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0239110,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0167480,78
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0766560,76
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0610940,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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