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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,61 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,58 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

15.10.2019 14:49En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,61 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,58 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0305521,67
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0315321,61
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0302351,58
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0325961,55
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0186911,50
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0297381,35
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0290271,34
NN Hay. Em. Altın EYF0,0183701,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0304721,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0102591,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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