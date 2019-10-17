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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,17 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

17.10.2019 14:29En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,17 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0326950,63
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0381890,21
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1109310,17
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0772000,16
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0611480,16
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0213590,15
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0640300,07
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0464810,07
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0341840,06
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0380730,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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