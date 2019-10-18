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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,99 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

18.10.2019 14:37En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,99 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0160491,03
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0347500,99
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0554340,98
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0385580,97
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0160270,96
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0159320,96
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0155170,96
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0163500,94
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0158940,93
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0170240,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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