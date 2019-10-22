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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,97 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

22.10.2019 14:32En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,97 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0324731,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0535211,00
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0670180,97
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0467140,94
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0643870,92
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0299450,91
NN Hay. Em. Altın EYF0,0180490,91
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0289890,90
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0285130,89
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0100780,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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