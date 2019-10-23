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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

23.10.2019 14:56En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0329411,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0384161,16
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0166080,96
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0294950,87
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0165900,80
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0166630,79
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0254530,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0756120,78
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1093850,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0560480,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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