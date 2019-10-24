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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,56 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

24.10.2019 14:52En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,56 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0247232,59
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0173012,57
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0114742,56
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0167272,50
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0591372,50
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0301172,11
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0676422,05
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0683282,04
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0171232,03
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0259642,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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