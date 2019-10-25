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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,59 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,53 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

25.10.2019 14:42En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,59 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,53 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0171461,61
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0173951,59
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0171641,53
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0374201,46
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0183531,45
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0172101,43
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0166731,34
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0165051,26
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0170421,24
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0171451,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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