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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

31.10.2019 14:28En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0171080,96
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0389350,58
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0120830,51
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,0195270,47
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0123320,42
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0202350,40
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0171940,39
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0105900,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0174930,35
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,0177930,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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