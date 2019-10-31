En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017108 0,96 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038935 0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012083 0,51 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,019527 0,47 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012332 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020235 0,40 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017194 0,39 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010590 0,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017493 0,35 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017793 0,34

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)