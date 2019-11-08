En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043111 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,068358 0,78 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069024 0,78 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019655 0,76 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120670 0,71 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,025955 0,68 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060059 0,67 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079446 0,67 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023583 0,66 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,054559 0,66

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,78 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)