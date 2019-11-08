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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,78 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

08.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:16 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,78 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0431110,93
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0683580,78
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0690240,78
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0196550,76
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1206700,71
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0259550,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0600590,67
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0794460,67
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0235830,66
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0545590,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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