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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,37 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

11.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:14En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,37 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0229190,52
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123850,50
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0647870,37
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0168370,36
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0663680,34
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0705750,33
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0867410,31
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0992670,31
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0984640,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0103630,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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