En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,022919 0,52 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012385 0,50 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064787 0,37 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016837 0,36 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066368 0,34 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070575 0,33 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086741 0,31 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099267 0,31 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098464 0,29 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010363 0,27

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,37 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)