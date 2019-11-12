En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043388 0,60 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061596 0,48 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010412 0,47 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050359 0,46 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013925 0,46 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021074 0,46 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069407 0,44 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037680 0,43 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069129 0,43 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067247 0,43

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,47 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)