Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,47 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.

12.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:38En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,47 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0433880,60
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0615960,48
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0104120,47
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0503590,46
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0139250,46
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0210740,46
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0694070,44
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0376800,43
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0691290,43
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0672470,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:08 ING Türkiye'den ING EMEA Bölgesi're transfer
16:08 Ev sahibi olmak isteyenlerin tasarrufları sigortalanıyor
16:06 KSO Başkanı Zeytinoğlu Açıklaması
16:03 Desıgn Week Turkey 14-17 Kasım’da Kapılarını Açıyor
16:03 Universal Partners Gaziantep’te ofis açtı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:12:28