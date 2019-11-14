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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,93 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

14.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:10En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,93 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0629791,42
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0440010,93
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1262260,93
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0717400,90
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0724220,89
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1113110,87
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0829690,86
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0590920,84
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1264650,84
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1116950,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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