En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062979 1,42 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044001 0,93 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,126226 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,071740 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072422 0,89 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,111311 0,87 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,082969 0,86 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,059092 0,84 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,126465 0,84 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111695 0,84

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,93 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)