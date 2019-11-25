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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,08 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

25.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:54En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,08 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0266961,26
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0186571,08
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0386890,72
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0124080,60
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0179180,50
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0160530,44
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0139580,42
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0192930,39
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0230110,38
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0249890,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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