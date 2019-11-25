En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026696 1,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018657 1,08 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038689 0,72 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012408 0,60 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017918 0,50 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016053 0,44 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013958 0,42 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019293 0,39 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,023011 0,38 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,024989 0,36

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,08 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)