Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

26.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:38En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0334131,04
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0389910,78
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123420,64
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0549070,53
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0210170,47
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0536940,38
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0561760,32
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0171020,31
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0343560,31
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0108930,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:03 BEBKA’nın destek değerlendirmeleri tamamlandı
15:00 4. İpekyolu Uluslararası İşadamları Zirvesi dünyayı Trabzon'da buluşturuyor
14:58 Bursagaz, Keles’i doğalgaz ile buluşturdu
14:53 Türkiye'de Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı gerçekleşti
14:50 Fındık timleri 20 günde 400 örnek bahçe oluşturdu
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
18:42 Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
26.11.2019 15:07:41