En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065452 1,21 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045200 1,18 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084064 0,99 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027022 0,96 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018877 0,96 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,112820 0,96 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,073269 0,91 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073936 0,91 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021196 0,87 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014606 0,86

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,99 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)