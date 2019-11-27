Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,99 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

27.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:44En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,99 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0654521,21
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0452001,18
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0840640,99
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0270220,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0188770,96
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1128200,96
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0732690,91
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0739360,91
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0211960,87
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0146060,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:46 Söke Tariş Zeytin Kooperatifinde genel kurul yapıldı
16:44 Avrupa Parlamentosu'ndan 2020 bütçesine onay
16:43 ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
16:40 Toyota, 2020 WRC pilot kadrosunu açıkladı
16:33 Birevim YKB Murat Çiftçi: "Dijital lazım; tasarruf elzem anlayışındayız"
14:15 İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:16 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
17:52 Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
27.11.2019 16:48:15