En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033464 0,70 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027150 0,47 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039014 0,40 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030438 0,38 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028154 0,36 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026630 0,34 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012361 0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018939 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,055188 0,28 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027742 0,28

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,70 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)