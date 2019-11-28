Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,70 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

28.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:48En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,70 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0334640,70
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0271500,47
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0390140,40
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0304380,38
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0281540,36
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0266300,34
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123610,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0189390,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0551880,28
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0277420,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:16 Kara Şahin "Türk aklı" ile uçacak
16:15 Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu
16:09 VakıfBank'tan tedarikçilere özel yeni ürün
16:09 Marmaray'da 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşındı
16:08 AP, iklim için olağanüstü hal ilan etti
16:04 KARDEMİR'e uluslararası iki önemli belge
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
15:00 Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
11:10 Dalında 15 lira olan bamya, kurutulduktan sonra 200 liraya satılıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:19:41