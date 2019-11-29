En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066437 1,65 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018264 1,43 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045919 1,41 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032310 1,35 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012587 1,30 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019182 1,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027496 1,27 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028169 1,18 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077720 1,17 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,121022 1,17

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,43 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,41 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)