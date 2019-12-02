Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,56 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

02.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:36En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,56 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0192980,60
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0276510,56
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0126330,37
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0183290,36
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0281110,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0290380,35
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0300520,35
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0291010,34
NN Hay. Em. Altın EYF0,0174820,34
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0178130,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:44 "ABD'nin Hong Kong desteği Çin'le ilişkileri zora soktu"
15:42 "Sibirya'nın Gücü" resmi olarak açıldı
15:41 Pompeo: Yeni AB liderleri hakkında görüşlerimiz olumlu
15:40 BTSO Başkanı Burkay: "Yeni yıla umutlu giriyoruz"
15:35 "Kadın ve gençlerin ekonomiye büyük katkısı olacak"
2.12.2019 15:45:40