Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,25 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,93 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,25 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,93 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0282852,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0197332,25
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0128771,93
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0186801,91
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0328011,33
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0149701,25
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0673841,25
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0235301,13
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0142751,10
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0167281,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:58 Divan Oteller Grubu Satış Direktörü Deniz Dikkaya oldu - Ekonomi
14:42 UİB’den kasım ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat - Ekonomi
14:41 ATB Başkanı Çandır: "Enflasyonun olmadığı tek bölgeyiz" - Ekonomi
14:37 “Rakamlar hedefler için umut veriyor” - Ekonomi
14:37 “MB’nin indirim kararı yılsonu büyümesine pozitif etki edecek” - Ekonomi
11:14 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira - Ekonomi
3.12.2019 15:00:39