En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028285 2,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019733 2,25 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012877 1,93 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018680 1,91 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032801 1,33 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014970 1,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067384 1,25 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,023530 1,13 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014275 1,10 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016728 1,09

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,25 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,93 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)