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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,70 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,64 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

04.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:52En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,70 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,64 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0282670,72
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0305620,70
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0267090,64
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123710,62
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0097840,55
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0277480,52
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0284310,52
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0289620,49
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0301870,48
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0292310,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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