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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,48 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

06.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:24En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,48 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0193652,48
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0133372,32
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0330361,65
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0202301,51
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0289811,50
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0478661,29
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0260151,25
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0223221,25
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0221141,24
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0170241,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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